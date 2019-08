In tschivel basta!

Questa concurrenza deriva da l’Engalterra nua che la chatscha sin utschels ha ina gronda tradiziun. La finamira è che il chaun va in tschertga da l’utschè, til chatta e maina puspè al chatschadur. La distanza astga esser enfin 200 meters ed enavos.

La situaziun vegn giugada uschè realistica sco pussaivel, ma empè dal utschè datti in satgin verd che vegn zuppà. Sin il tun cun la flinta cumenza la tschertga, il possessur avisescha il chaun mo cun tschivels lungs e curts. Finalmain observa in expert la situaziun e da maximalmain 20 puncts. 6 posts èn d’absolver e quel che ha ils pli blers puncts riva ina runda enavant, vul dir la classa la pli bassa èn ils principiants, lura ils avanzads e per finir ils profis.

Dals onns 1950a ha l’Engalterra entschet cun quest sport e dapi radund 30 onns datti questas concurrenzas era in Svizra.

