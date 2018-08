La proposta da lantschar gia in nova concurrenza da submissiun per l’onn 2020, avant ch’il contract actual scada, n’ha la radunanza da delegads betg acceptà. Quai dad ina vart causa ch’il temp per tut il proceder fiss stà fitg stgars. Da l’autra vart po la cumissiun er introducir midaments dals uraris senza midar contract cun la Bus e Service SA (pli baud Stadtbus Chur SA). Quella è actualmain responsabla per il transport public en Engiadin’Ota.

Pass giuridics

Ultra da quai avess in midament da l’interpresa da servetsch er signifitgà in problem giuridic, ha avertì la presidenta da la cumissiun traffic public Regiun Malögia, Monzi Schmidt. Quai pervi che la Bus e Service SA ha anc la concessiun fin il 2024. Cun uss sa laschar temp e publitgar la concurrenza pir en dus onns per il 2024, haja er il chantun Grischun temp per planisar la submissiun.

Strategia per megliurar

Ils delegads han tractà suenter la radunanza publica en in lavuratori ils emprims pass per ina nova strategia. A maun da quella duai er esser cler, nua ch’ins po spargnar tar il servetsch dal traffic public en Engiadin’Ota.

RR novitads 14:00