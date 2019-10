La societad «mobiglias Grischun» ch' exista gia dus onns, ha organisà ina concurrenza: In designer u ina designra realiseschan ensemen cun in scrinari ina mobiglia moderna ed innovativa.

Tschuncanta ideas èn vegnidas inoltradas. Il «bastun» n’è betg propi ina mobiglia, ma tuttina è el in dals diesch objects premiads da la societad.

Il bastun cun il num «cumpogn»

Robust, pratic, lev, quai èn las cundiziuns da basa. Quest bastun ha però insaquantas spezialitads. Per ina han ins la pussaivladad da struvegiar dapart il bastun per metter el en in satgados. Sisum il bastun vegn integrà in GPS che localisescha il lieu e dumbra era ils pass. Ultra da quai datti era la pussaivladad da clamar directamain la Rega.

La preschentaziun dals diesch products è dals 14 als 17 november en occasiun d’ina exposiziun en las localitads «neue Räume 2019» a Turitg.

Ils construiders

La designra Adina Hänny, oriunda da Castrisch, ha fatg l’emprendissadi sco scrinaria e suenter studegià architectura interna. Il realisatur è il scrinari e maina fatschenta Armon Lingenhag da Valsot.

RR actualitad 11:15