Dapi la lantschada da la nova biera Biosfera Weizen il mars 2017 ha la Bieraria da Tschlin gia gì da midar trais giadas il num dal product indigen. Ussa han ins decis da stritgar il pled «Biosfera».

Confusiun da nums tar la biera Val Müstair 2:09 min, sil punct dals 10.8.2017

La raschun ch’ins na numna betg pli la biera che vegn producida cun furment da la Val Müstair «Biosfera Weizen», saja surtut quella ch’ins ha manchentà da certifitgar la marca, declera il president communal da Val Müstair, Rico Lamprecht.

Nova partenza

Per pudair midar il num da la regiun e da la biera en ina, han ins decis da far urden uschia ch’il consument vegn er puspè londerora. Tenor Lambrecht avess'ins pudì evitar las confusiuns gia avant la lantschada da la nova biera.

Ussa vegnia dentant duvrà be pli in num per il product cun ingredienzas da la Val Müstair. La Bieraria da Tschlin venda ussa il «Val Müstair Weizen».