Cooperaziun – Klinik Gut cun il Lanserhof da l'Austria

Il spezialist per in turissem cumplessiv austriac, Lanserhof vul cooperar cun la Klinik Gut SA e gestiunar l'hotel da sanadad planisà a San Murezzan.

A la conferenza da sanadad e turissem a Puntraschigna è vegnì public, ch'il Lanserhof da l'Austria vul cooperar cun la Klinik Gut SA a San Murezzan. Dapi trais onns vegnan fatgs discurs davart quella collavuraziun.

Sco Adrian Urfer, schefmedi, cumpossessur e delegà da la Klinik Gut SA di a la Posta Ladina, vegnan els a sa cumplettar bain. La Klinik Gut SA vegn ad avair ina clinica acuta per reabilitaziun ed els la savida da prevenziun e profilaxa. Els sa focusseschan sin il sectur da nutriment e moviment e la Klinik Gut SA sin la ortopedia.

La collavuraziun sa basa per cumenzar sin il barat da persunal spezialisà.

Tras la collavuraziun cun Lanserhof sa pudessan furmar diversas plazzas da lavur stablas.

Era sch'il project dal hotel da sanadad a Serletta sid è per entant bloccà, duessan cuntinuar ils plans per ina nova Klinik Gut. Co che quels plans duessan vesair or, è anc intschert. Fin a la fin da quest onn duess la dumonda da construcziun però esser fatga.