19 atletas ed atlets sa mesiran sin la bobera da San Murezzan-Schlarigna a las mastranzas mundialas gia per la quarta giada. Era sch’ils sportists han in impediment corporal, na bad'ins bunamain nagina differenza tar la concurrenza.

Damian Gianola (center) cun in dils 19 atlets da la Cuppa mundiala.

Unicamain in’installaziun aposta catapultescha ils monobobs adina cun la medema forza or da la partenza da la bobera. Per ch’ils pilots sajan protegids bain da feridas, ha il bob anc pliras mesiras da segirtad sco tschintas per fixar ed arretar il corp e las chommas.

Rolla da pionier

Avant bun 5 onns aveva il Olympia Bobrun San Murezzan Schlarigna lantschà il monobob ed adina puspè megliurà quel ed adattà als basegns dals sportists. Per il directur da la pista da glatsch, Damian Gianola, è l’organisaziun d’ina cuppa mundiala per sportists cun impediment adina puspè insatge spezial. L’Engiadina haja surpiglià ina rolla da pionier cun lantschar il sport er per persunas cun impediment. Uss sajan ins da buna speranza che la disciplina daventia il 2026 olimpica.

Cura ch’ins vesa ina persuna cun impediment, han ins adina il sentiment ch’ins vess da gidar. Dentant na vulan els quai gnanca.

Temperaturas èn gronda sfida

Sper l’agid a la partenza cun il sistem da catapult, dovri per ils paraplegichers unicamain tualettas bain accessiblas. Fadia hajan ils sportists dad 11 differentas naziuns dentant cun las temperaturas bassas, ha declerà il pilot svizzer, Christopher Stewart. El dovria suenter in di intensiv cun temperaturas sut nulla bler pli ditg fin che la circulaziun da las chommas lavura puspè.

