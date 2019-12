La plevonessa Cornelia Camichel Bromeis raquinta da las sfidas che la baselgia refurmada ha – e las stentas e sforz ch’els fan per tuttina pudair mantegnair la cuminanza. La teologa è dentant persvadida ch’ils refurmads vegnan a surviver.

Ils refurmads han tenor la statistica da l’Uffizi chantunal da statistica grischun pers bunamain 5'000 cartents tranter il 2010 ed il 2017, fertant ch’ils catolics han be pers enturn 60.

Insatge bun vegn era da surviver!

La plevonessa Cornelia Camichel Bromeis è pertscherta da questas cifras. Las raschuns daco ch’ils cartents extreschian na sajan savens betg clers – pertge els scrivan ch’els na veglian betg contact cun la baselgia. La teologa manegia ch’ina da las grondas raschuns è, ch’ils giuvens n’han betg ina colliaziun cun la baselgia ed era ch'ins vul spargnar la taglia baselgia.

Las finanzas – il grond problem

Las extradas n’èn betg uschè in grond problem per il servetsch divin sco tal. Moo 20% dals cartents van tenor Cornelia Camichel Bromeis insumma en baselgia e lez n’èn betg quels ch’extreschan. Dentant tar las finanzas d’ina plaiv sentan ins ferm, sche persunas bandunan la baselgia. Cunzunt en intgins onns, manegia l’Engiadinaisa. Quels daners manchian lura a las plaivs.

Mo pli quels che vulessan ir en baselgia van era

Oz giajan mo pli quels al servetsch divin che vulessan era propi ir. Il squitsch social na saja betg pli avant maun. Per fortuna, di la plevonessa. I saja bler pli bel da far predi, sch’ins sappia che la mesadad n'è betg mo qua perquai ch’els ston.

Dentant è la magra preschientscha al servetsch divin in problem. Sche mo trais persunas èn en baselgia, manchiaa la cuminanza. E quai n’è betg flot ni per il plevon/la plevonessa ni per ils cartents. Perquai sa mettan els savens ensemen cun autras plaivs. Uschia pudessi capitar che singulas baselgias na vegnan betg pli duvradas.

E tge fan ins cun las baselgias vidas?

Qua è in problem. Ma nus vulain pli gugent investir en carstgauns ch’en mirs da baselgias.

