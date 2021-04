Suenter che la Confederaziun ha adattà avant in'emna l’ordinaziun da «Covid-19» pon danovamain era artistas ed artists libers dumandar agid finanzial per perditas pervi dal coronavirus. Quai per projects pertutgads dapi il prim da november 2020 enfin la fin da december 2021. Dapi lura han tenor il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini 23 persunas fatg diever da questa pussaivladad. La regenza metta per il 2021 en tut a disposiziun 4.2 milliuns francs per la cultura.

Raps che na possian dentant betg vegnir approvads a tut las dumondas inoltradas. Sco l’exempel da l'actur Samedrin Lorenzo Polin mussa, sa la realitad per in actur independent numanadamain esser pli cumplitgada ch'inoltrar in formular per la dumonda d’agid.