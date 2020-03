Cunfins serrads han consequenzas per l’Engiadin’Ota

Las mesiras da l'Italia en connex cun il coronavirus èn drasticas. Ils cunfins èn serrads. Passar pon ins be anc cun motivs plausibels – uschia cunfinaris pervi da la lavur en Svizra. Els ston dentant avair cun els ina legitimaziun d'esters ed ina conferma da lavur da lur patrun per pudair mussar quai tar in'eventuala controlla. Las consequenzas da las reglas pli severas da l'Italia èn era da sentir en l'Engiadin'Ota. Giasts na pon per exempel betg pli vegnir en vacanzas.

Regiun sa prepara

Las vischnancas han scrit ina charta a tut ils proprietaris d’abitaziuns secundaras, ed er ad interpresas che han impiegads da l’Italia, per infurmar sur da la situaziun actuala. Il mument na sappian els betg far dapli, ha ditg Martin Aebli, il president da la Regiun Malögia.

Entant che la regenza na prescriva betg autras restricziuns, na planisescha la Regiun Malögia betg da far ulteriurs pass.

