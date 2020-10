Actualmain sajan trais persunas d'instrucziun da la scola primara Grevas en isolaziun, communitgescha l'Uffizi da sanadad dal Grischun. Quai vul dir che quellas trais persunas èn vegnidas testadas positiv sin il coronavirus. Ultra da quai èn ina persuna d'instrucziun sco er la segunda classa primara en quarantina.

A l'Academia Engiadina è pertutgada la 1. classa dal gimnasi. Quella è vegnida messa en quarantina. Ed a la Scola commerziala da l'Engiadin'Ota ston set stretgas persunas da contact restar en quarantina.

Anc betg chattà connex

Quai che preoccupeschia il pli fitg tar ils cas actuals en Engiadin'Ota saja ch'ins n'haja anc betg chattà ina colliaziun tranter ils cas en las differentas scolas, ha declerà Jörg Schneider, il substitut da la media chantunala Marina Jamnicki. Perquai hajan ins prendì mesiras pli severas. Uschia sperian ins da pudair survegnir sut controlla la situaziun enfin la fin da las vacanzas d'atun. Ma la collavuraziun cun las scolas haja funcziunà fitg bain.

Ordinà instrucziun a distanza

Fin al cumenzament da las vacanzas midan tut las classas da l'Academia Engiadina sco er da la Scola commerziala da l'Engiadin'Ota a l'instrucziun a distanza. Quai ha ordinà l'Uffizi da sanadad.

Ils contact tracers hajan gia eruì persunas da contact pussaivlas e mess quellas en quarantina, scriva l'Uffizi da sanadad. Pervia da la cumulaziun andetga da cas hajan las resursas dal contact tracing stuì vegnir augmentadas.

Evitar inscunters pli gronds en Engiadin'Ota

Per l'Engiadin'Ota recumonda l'Uffizi da sanadad per entant urgentamain da desister da gruppas da persunas da passa diesch persunas, vul dir dad aperos e da chaussas sumegliantas.

En general fa l'Uffizi da sanadad endament da tegnair la distanza minimala dad 1,5 meters, da sa proteger cun mascrinas e da lavar regularmain ils mauns. Plinavant duain ins d'inditgar las datas da contact correctas e da far diever da l'app SwissCovid. Ed en cas da sintoms scriva l'uffizi, da far il pli svelt pussaivel in test.