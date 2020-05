Tar lur entrada ils 12 da mars 2020 en il servetsch militar a Mels, n’avessan Men e Gudench Camichel betg fatg quint che quel vegn a durar il dubel uschè ditg sco previs.

Dentant è lur battagliun 91 vegnì elegì sco squadra che duai ir a sustegnair las guardias da cunfin. Suenter ina fermativa a Lenzburg, èn els stads las ultimas emnas a Genevra.

Per mai era quai in dir temp. Jau na sun fin uss anc mai stà davent da chasa uschè ditg.

En tut èn ils dus schuldads engiadinais stads en servetsch durant sis emnas. A Genevra han els gì da survegliar il cunfin verd en in turnus da quatter uras guardia ed otg uras pausa. In mintgadi cumplettamain reglà tras ils cumonds militars. D’avantatg saja stà ch’ils dus frars eran durant tut il servetsch militar ensemen, uschia er il confiert per ils geniturs.

Jau aveva propi il sentiment: nus faschain qua ina buna rauba.

Tuts dus fissan da principi pronts da puspè ir en uschia in servetsch militar, dentant èn els uss er cuntents d’avair in pau normalitad en lur vita. Il termin tar il coiffeur è gia fixà.