Nagin tradiziunal Bal da Maruns, nagin viadi da la «Società da Giuventüna Zernez» en ina terra estra ed er l’entrada dals novs commembers n’ha betg lieu quest onn a la radunanza generala. Causa il coronavirus han er ils commembers da la giuventetgna Zernez gì dad abolir u spustar pliras occurrenzas.

A mai displascha surtut pervi dals principiants che n’han betg in bainvegni en nossa societad sco ch’i tutga.

Era tradiziuns tipicas a Zernez sco per exempel il «Sunar ora l’onn vegl ed en l'onn nov» va quest onn giu per l’assa, deplorescha Julian Caduff.

Maletg 1 / 3 Legenda: Empè dad ir a Mallorca han commembers da la societad da giuventetgna Zernez passentà in pèr dis sin ina chamona. MAD Maletg 2 / 3 Legenda: Unic dus cranzs per las nozzas da commembers han ils giuvens da Zernez pudì preparar durant la stad passada. MAD Maletg 3 / 3 Legenda: Julian Caduff, il president da la «Giuventüna Zernez» RTR, Anna Caprez

Per il mument hajan els dad esser flexibels ed empruvar dad organisar per l’onn proxim tut tenor in inscunter sin pista u cun la schlitta. Cler è per il dissegnader da 26 onns ch’i manca surtut lieus per s’inscuntrar ed er per emprender d'enconuscher auters giuvens en val. Singulas gruppas cumpenseschian quest manco cun far pitschnas festas privatas. Dentant na remplazzian quellas betg ils inscunters entaifer la societad da giuventetgna.