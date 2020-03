Gia per il di da visita il cumenzament da favrer ha il Lyceum Alpinum gì da reagir, causa che er geniturs dals radund 20 scolars da la China avessan vulì visitar lur uffants a Zuoz. En in bun dialog hajan ins chattà ina via per sviar ora a quel inscunter, ha declerà il rectur da la scola media, Christoph Wittmer.

Grazia a noss scolars Chinais ma era grazia al contact cun scolas internaziunalas avain nus pudì planisar e reagir a temp.

Radund dus terzs dals 290 scolars da la scola media a Zuoz vivan durant tut l’onn da scola en l’internat. En il cas che la scola avess da serrar sias portas en consequenza dal virus, na fiss quai betg la medema situaziun sco sch’ina scola populara avess da serrar. I va numnadamain er per raps, ha declerà il schef da finanzas Roman Grossrieder.

Sper ils scolars, dat il Lyceum Alpinum era lavur a radund 140 persunas. 20 da quellas lavuran ussa en questa situaziun extraordinaria er durant las vacanzas da mars, agiunscha la manadra da hotellaria e gastronomia, Ladina Tarnuzzer.

Lyceum Alpinum online

Ina gruppa da lavur è actualmainvidlonder dad elavurar il project surmenziunà. Per il cas che singuls scolars u perfin classas entiras n'avessan pli la pussaivladad da vegnir suenter las vacanzas en scola, vegniss instruì las lecziuns via quella plattafurma.

Il Lyceum Alpinum ha elavurà minuziusamain in manual che descriva tut las scenarias, da la tgira da singuls scolars enfin tar las localitads en cas da quarantina.

Nus stuain esser preparads per tut ils cas per pudair lura realisar en tutta calma las mesiras necessarias.

