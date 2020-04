Causa il coronavirus han ils medis pia bler damain pazients che vegnan en la pratica per ina consultaziun. Quai ha consequenzas per la gronda part dals medis da chasa en Grischun, sco er per ils pazients ch'interrumpan il tractament u consulteschan memia tard il medi.

Ils pazients sa tegnan vid la recumandaziun dal BAG e na vegnan perquai betg pli tar nus en pratica.

Sper la lavur dals medis da chasa da consultar u bain testar ils pazients cun sintoms da corona, consista la lavur dal medi oravant tut d’ina cussegliaziun al telefon. Numnadamain la tgira dals pazients ch'èn a chasa en quarantina. Quai conferma ina retschertga betg represchentativa en Engiadin’Ota e la Valposchiavo. Ma er Heidi Jörimann, la presidenta da l'Uniun grischuna da medis sco er Edith Öchslin-Decurtins conferman ch'i dettia actualmain blers telefons.

La cussegliaziun via telefon na remplazzia però betg dapertut la lavur ch'i dettia uschiglio en pratica, uschia Edith Öchslin-Decurtins vinavnat. Ella sappia gia da plirs che hajan reducì il pensum da lavur per 50% perquai ch'i bastia per far tut ils telefons e tractar cas urgents. Uschia ha er il persunal da pratica pauca lavur. Perquai è lavur curta uss er in tema tar ils medis da chasa.

Ils blers che jau hai dumandà han gia reducì per la mesadad il pensum da lavur... uschia che jau poss sminar che blers medis han annunzià lavur curta.

Lavur curta

Cunquai che las entradas èn sa reducidas tar ils medis da chasa per part per fin 80%, han gia plirs inoltrà ina dumonda per lavur curta. Uschia per exempel er la pratica da Lüzza Campell. Er Edith Öchslin-Decurtins quinta ch'ina gronda part dals medis annunzian lavur curta. Che quai giaja vi da l'existenza da tscherts medis da chasa na crai ella però per il mument betg.

Ospitals na dovran anc betg agid

Gist perquai che blers medis da chasa han actualmain pauca lavur ha l'Uniun grischuna da medis instradà ina retschertga tar ils commembers, uschia la presidenta Heidi Jörimann. Quai cun la dumonda, tgi che pudess gidar en ils ospitals. Ella haja gia survegnì bleras annunzias e plinavant dettia er in portal nua ch'ils medis possian s'annunziar. L'uniun tramettia lura quellas datas als ospitals.

Tenor las experientschas dad Edith Öchslin-Decurtins n'è l'agid dals medis da chasa però anc betg necessari. Er ils ospitals hajan tramess a chasa tut ils pazients che na stoppian betg esser là. Ed ussa spetgian er ils medis dals ospitals sin la lavur gronda.