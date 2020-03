La dumonda da sa participar a l’acziun da solidaritad, quella è ida a tut ils confirmands da la regiun en Engiadin’Ota Refurmo.ch. Tut ils giuvenils na vegnissan dentant betg en dumonda per ir a gidar, ha admess Karin Last, ella è persuna d’instrucziun spezialisada e diacona sociala en scolaziun. Ch’i dettia plirs confirmands che periclitassan lur confamigliars cun esser activs a favur da l’acziun. Quels restian perquai a chasa.

Nagina tema, ma respect

Per che Lena Last sa tegnia er vid tut las prescripziuns e mesiras per sia atgna segirtad, ha sia mamma Karin Last accumpagnà ella. Per la giuvna vala il pudair gidar fitg bler. Surtut en in temp ch’ella ha fitg bler temp liber.

Maletg 1 / 3 Legenda: Lena Last da Bever. RTR, Armon Schlegel Maletg 2 / 3 Legenda: Er il chattar ils products en butia dovra ina tscherta rutina. RTR, Armon Schlegel Maletg 3 / 3 Legenda: La glista da cumissiuns prenda Lena en maun munida cun guants. RTR, Armon Schlegel

Predi online

Sper l’acziun nua che confirmands gidan cun ir a far cumissiuns, saja l’organisaziun refurmo.ch anc vid ulteriurs projects. Uschia vegn emess live en televisiun in predi dapi ils 22 da mars mintga dumengia ord ina baselgia en Engiadin’Ota.