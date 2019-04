Sco ch’il president dal cussegl administrativ da la Corvatsch SA, Franco Tramèr ha infurmà ils acziunaris durant la radunanza generala, na saja anc nagut sin palpiri e las tractativas pir al cumenzament. En il cas ch’ina fusiun vegniss instradada, decidessan ils acziunaris il mars u l'avrigl dal 2020 en chaussa. La gronda sfida vegnia ad esser surtut la valita da las differentas aczias, uschia Tramèr.

Tenor Franco Tramèr saja ina fusiun mo in pass logic:

Nus avain en tuttas duas societads ils medems acziunaris principals e la gestiun vegn schon ussa fatga davent dal Corvatsch.

Gronda ipoteca

Il rendaquint da la Corvatsch SA 2017/18 serra cun in minus da stgars dus milliuns. Quest resultat haja dentant da far en emprima lingia cun in pajament extraordinari dad 1,7 milliuns francs. Tenor decisiun dal Tribunal administrativ ha la societad numnadamain da pajar quest import d'egualisaziun a la cassa da pensiun sballantschada Ascoop. En tut èn anc set pensiunaris segirads tras questa cassa.

Pretschs dinamics sa verifitgeschan

Cuntent è il cussegl administrativ da la Corvatsch SA cun l’emprim enviern ch’ils bigliets da skis èn ids sur il uschenumnà «Snow Deal». Las cifras 2018/19 dal pool cuminaivel per tut las pendicularas en Engiadin’Ota sajan fitg allegraivlas. Durant questa stagiun d’enviern haja ins registrà fin uss in plus da 5% tar ils sportists sin pista.

RR novitads 17:00