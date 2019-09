Per segirar la via suenter la crudada da crappa il mars, aveva il chantun prendì mesiras immediatas. Il chantun ha stuì rumir la crappa sco era segirar la spunda sur la via. Ils custs totals dal project han muntà a radund 400'000 francs.

Crudada da crappa il mars

Ils 16 da mars 2019 hai dà ina gronda crudada da crappa tranter Martina e Vinadi. Crappa da radund 1'600 meters cubics èn vegnidas giu sin via ed han bloccà quella sin in traject da radund 20 meters ed in'autezza dad 8 meters. Dasper ils donns vi da la via ha la crudada er chaschunà donns vi dal mir che segirescha la via, sco era vid in cabel da fibra da vaider ed ina lingia da tensiun media per Samnaun.

