Crudada da crappa tranter Vinadi ed il cunfin

La via chantunala tranter Vinadi ed il cunfin cun l'Austria è serrada pervi d'ina crudada da crappa. Enturn las 08:30 sajan craps gronds sco autos crudads sin la via. Tenor Elia Lardi, manader dals servetschs centrals da l'Uffizi da construcziun bassa èn ils craps vegnids giu da la Val Spelunca. Grips da 100 meters cubic sajan vegnids libers e singuls craps sajan lura rudlads sin la via. Il territori saja però vinavant stabil.

Las lavurs da rumida han gia cumenzà e l'Uffizi da construcziun bassa quinta ch'in vial da la via possia puspè vegnir avert damaun a bun'ura.

Per vehichels fin 7,5 tonnas è signalisà in sviament da Vinadi sur Spiss fin Pfunds. Camiuns pli grevs ston sviar sur Nauders per arrivar en Engiadina.

