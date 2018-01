Crypto Finance a San Murezzan

L'emprima conferenza davart transacziuns digitalas cun investurs da tut il mund ha lieu actualmain a San Murezzan.

Runda exclusiva a San Murezzan: enfin ils 19 da schaner s'inscuntran exponents dal mund finanzial digital durant l'emprima conferenza internaziunala da Crypto Finance, en l'hotel Suvretta House. In dals iniziants è l'Engiadinais Andrea Franco Stöhr. El ha ditg envers RTR che la finamira da la conferenza saja da declerar ad investurs tradiziunals ils mechanissems dal mund da finanzas digital. Blers investurs sappian enfin oz be pauc sur dal mund da Bitcoins e Blockchains. A la conferenza a San Murezzan arrivan era nums enconuschents da la scena sco per exempel Bobby Lee ch'ha lantschà las valutas digitalas en China.

Runda exclusiva

A la Crypto Finance Conference na po betg participar mintgin. La conferenza è limitada sin 250 participants che pajan mintgin passa 4000 francs entrada. La conferenza na saja dentant betg clandestina, ha ditg Stöhr envers RTR. Ins veglia simplamain garantir in'atmosfera privata als investurs da l'entir mund. Che la conferenza ha lieu gist in'emna avant il cumenzament dal WEF a Tavau n'è nagina casualitad. Ils organisaturs fan quint che divers participants restan in pèr dis en Engiadina per lura ir vinavant a Tavau.

