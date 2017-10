«CULT.» la nova disco a Scuol

Cult. (Cultpunct) sa numna la nova purschida per giuvens e da quels restads giuvens en Engiadina Bassa. Ils 16 da december avran puspè danovamain las portas da la disco en il areal Trü a Scuol.

Betg mo tecno, rap e musica moderna per ils pli giuvens era per quels da las generaziuns pli veglias duessan chattar ina purschida en la disco cun num «Cult.» (Cultpunct).

Cultura per tuts

Kino, in palc per giugar teater, in’exposiziun da maletgs e natiralmain blera musica per giuvens ed era per la generaziun sur tschuncanta (Ü50). Cult. dess daventar in lieu d’inscunter cultural, in lieu plain vita.

Vischnanca è cuntenta cun la situaziun

In vitg sco Scuol dovra ina disco, uschia il capo communal Christian Fanzun. Scuol è in center turistic che sto porscher era ina vita da notg. Il vitg ha suttascrit in contract per dus onns cun ils novs possessurs da l'areal a Trü. A lunga vista ins sto chattar in’autra soluziun ord vischnanca, in lieu che na disturba betg ils vischins, uschia il capo. Ma per il mument èn tuts cuntents che las portas da la disco Cult. avran finalmain puspè.