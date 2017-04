Cumenzà cun fabricat da nova serenera Engiadin’Ota

La radunanza da delegads da la serenera ARO 2020 ha approvà il rendaquint 2016. Las lavurs per l’implant regiunal che è planisà a S-chanf per las vischnancas da San Murezzan fin e cun S-chanf han cumenzà il favrer da quest onn.

Las vischnancas da l’Engiadin’Ota (senza Segl e Silvaplauna che han in agen implant ) avevan approvà il project d’ina nova serenera l'atun passà per 76,5 milliuns francs. Sco ch’il president da l’associaziun, Maurizio Pirola ha declerà als delegads, sajan ins per entant cumplettamain en il plan da temp. Las lavurs da stgav han cumenzà ed er la via d’access per il nov implant a S-chanf, vegnia realisada las proximas emnas.

Surdà lavurs per 10 milliuns

Entant haja la suprastanza da l’ARO gia pudì surdar pliras lavurs ad interpresas en Engiadina. Per il rest dals bun 60 milliuns francs saja l’associaziun vi dal scriver ora las lavurs, uschè Pirola.

Proceder fitg optimistic

La realisaziun da la construcziun brutta da la nova serenera è prevesida per il 2018. Dus onns pli tard duai l’implant regiunal esser en funcziun, uschè ch’ins vess da pudair duvrar la nova serenera regiunala ARO a partir dal 2021. Suenter possian las sereneras existentas a Schlarigna (Ara Staz), a Bever (Ara Sax) e quella a S-chanf (Furnatsch) vegnir messas or d’funcziun. Quai saja dentant in proceder dal project fitg optimistic, ha suttastritgà la suprastanza en occasiun da la radunanza da delegads a La Punt Chamues-ch.

Per persequitar il plazzal da fabrica è installada ina camera che fa mintga 15 minutas in nov maletg da la nova serenera regiunala dador S-chanf.