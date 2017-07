Cun ils «Rad Trads» en viadi en il tren a Poschiavo

Oz, 17:59

Anna Caprez

In tren spezial da la Viafier retica maina ils fans da jazz al concert gratuit da «The Earth Wind & Fire Experience feat. The Al McKay all Stars» en la Val Puschlav. Gia durant il viadi da l’Engiadina en il Puschlav pon ils giasts giudair musica da la band da New York «The Rad Trads».