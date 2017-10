Cun nov'energia – Hotel Klarer a Zuoz vegn puspè avert

L’hotel cun restaurant e furnaria entamez il minz da la vischnanca è puspè avert a partir dals 7 da december 2017. Il concept ha l’hoteliera Rita Klarer modifitgà, uschè ch’ella po er trair a niz dapli sinergias.

L’hotel da famiglia aveva serrà sias portas la fin d’avrigl cun in avegnir intschert. Sco motiv principal aveva la possessura Rita Klarer inditgà las circumstanzas economicas ch'èn vi e pli difficilas.

Entant è per ella er cler, che sias atgnas energias n’han betg pli tanschì per manar suletta in’interpresa cun trais partiziuns.

Tancà energia

Durant ils ultims mais haja ella dentant pudì sa recrear profundamain è pass per pass puspè chattar energia e veglia da cuntinuar cun il manaschi da l’hotel Klarer.

Per che l’hoteliera vegnia er da tegnair las mastrinas da l’hotel en maun ils proxims onns, haja ella pudì elavurar ensemen cun in biro da consultaziun in plan da business per ils proxims tschintg onns.

Nagina purschida da mezza pensiun

Il nov concept da l’hotel Klarer prevesa da porscher vinavant chombras cun ensolver, dentant betg pli cun ina purschida da mezza pensiun. Il restaurant resta serrà a partir da la saira las 18:00, quai cun excepziun da venderdi e sonda. Il café cun la furnaria e pastizaria ch'è il cor da l'interpresa da famiglia, vegn dentant ad esser avert sco usità.

Spargnar forzas e duvrar sinergias

Cun questas mesiras possia Rita Klarer reducir en emprima lingia sias uras da preschientscha en l’affar. Quai saja stà in dals puncts principals che haja manà l’hoteliera en ina gronda fora la primavaira da quest onn. Ultra da quai vegn l’hotel Klarer er a collavurar pli stretg cun autras interpresas.

Grazia al nov concept possia ella er spargnar persunal. Entant che l’hotel Klarer aveva 14 emploiads, riva Rita Klarer uss da manar l'interpresa da famiglia cun 9 persunas.

Partenza duess gartegiar

La basa per ina buna stagiun d’enviern saja dada, ha manegià l’hoteliera ch'è enconuschenta per ses chavels cotschens. Cun quai ch’ella saja adina restada en contact cun ils giasts da tschep, sajan las reservaziuns per ils dis tranter festas ed in favrer gia bunas.

RR actualitad 17:00