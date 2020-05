cuntegn

Cunfins serrads - Amur senza cunfin – ma tuttina cun cunfin

La barriera è serrada, traversar tranter la Svizra e l’Italia è mo pussaivel cun in permiss ed amur n’è betg ina raschun valabla per in permiss. Uschia sto la giuvna studenta Laura Caduff da Zernez spetgar cun inscuntrar a ses ami Paolo Rodigari ch'abita a Livigno.