Cuntinuar cun la tradiziun da sanadad a San Murezzan

Dapi ils 14 da settember datti a San Murezzan da nov ina reabilitaziun e prevenziun da malsognas dal cor ambulanta.

Collavuraziun regiunala cun resursas existentas

La Santasana San Murezzan SA collavura cun differentas instituziuns regiunalas sco per exempel il team da medis dal center medicinal San Murezzan, cun la clinica Gut, l’ospital universitar da Turitg sco era en in’emprima fasa ensemen cun ils hotels Laudinella, Reine Victoria ed il Grand Hotel Kempinski des Bains.

La Santasana San Murezzan SA vegn finanziada privat – ella vul posiziunar da nov l’Engiadina e San Murezzan en la reabilitaziun e prevenziun da malsognas dal cor. I vegnan nizzegiadas capacitads ch'èn gia avant maun sco ils teams da medis e la hotellaria. La purschida sa drizza a pazients internaziunals sco era ad indigens.

En in'emprima fasa è il program adattà per dumondas cardiologicas – previs è, che l’offerta vegn pli vasta uschia che pazients, cun problems dals pulmuns ed auters problems corporals pudessan far ina reabilitaziun a San Murezzan. Ils programs da reabilitaziun èn ambulants – els includan la tgira medicinala, alloschi, proviantaziun, terapias, coaching etc.

Cuntinuar cun ina tradiziun veglia

San Murezzan ha ses num da las funtaunas mineralas. L'enchaschament da la funtauna dal temp da bronz è vegnì chattà en il 19avel tschientaner. Quel enchaschament da la funtauna vegn dotà sin l'onn 1411 avant Cristus – ina scuverta che tutga tar las pli impurtantas da las Alps.

Era il medi da la medischina natirala «Paracelsus» è stà intgantà l’onn 1535 da la forza curativa da las funtaunas a San Murezzan. Silsuenter èn suandads differents medis a Paracelsus ed han visità San Murezzan e la forza curativa è sa derasada sin tut il mund.

Sustegn finanzial dal Chantun Grischun

L'uffizi per economia e turissem vesa il potenzial da la Santasana San Murezzan SA. Il project cumbina sanadad e turissem e po avair in effect positiv sin l'entira regiun da l'Engiadin'Ota. Perquai sustegna il Chantun Grischun il project cun 82'000 francs, en il rom da la nova politica regiunala.

Conturn ideal per la reconvalescenza

San Murezzan cun ses 1856 meters sur mar e la regiun da l'Engiadin'Ota duess esser il conturn ideal per la reconvalescenza.

Hans Peter Danuser, commember dal cussegl d'administraziun «Santasana San Murezzan SA» prenda posiziun tar las dumondas suandantas:

