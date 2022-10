Il turnier da scolars – la Post Finance Trophy – era dapi 14 onns quasi tradiziun en Engiadina Bassa. Quel turnier, organisà da la societad da hockey Svizra SIHF è causa la pandemia da corona ed era pervi da problems finanzials vegnì stritgà.

audio Cuppa Engiadina: Hockey per uffants 02:32 min, ord Actualitad dals 29.10.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 32 Secundas.

Per il scheftrenader dal CdH Engiadina Benny Wunderer ed il magister da sport Berni Gredig ina decisiun difficila. Per els era quel turnier la pussaivladad da mussar che hockey è cool – per pitschen e grond.

Cumbatter ensemen, suar ensemen, crudar e puspè star si ensemen – funcziunar sco team – quai è hockey, quai è la Cuppa Engiadina.

Perquai han els decis da crear in nov turnier per scolars, per tut las scolas da l’Engiadina Bassa enfin a Samignun. Ed igl ha funcziunà. 240 scolaras e scolars da l'emprima fin la sisavla classa sa mesiran durant dus dis sin il glatsch in furma protegida, cun protecturs e chapellina.