Per l'otgavla giada s’inscuntran las meglras atletas ed atlets da freeski sin il Corvatsch en Engiadin’Ota. A las cumpetiziuns da la cuppa mundiala demonstreschan els trics e sigls spectaculars sur las schanzas dal snowpark Corvatsch.

Organisaturs atgnamain rutinads

Per ils organisaturs da l’eveniment en Engiadin’Ota pudess quel entant esser ina rutina. Quest onn cumenzan els però en divers puncts tar nulla, uschia il schef dal comité d’organisaziun Daniel Schaltegger. Pervia da corona datti numnadamain diversas prescripziuns ch'ils organisaturs ston realisar. Dasper in contact tracing ed in center da test sto l’entir areal vegnir partì en differents secturs – uschia che sportistas e sportists, la glieud da las medias e la truppa da voluntaris na sa maschaidan betg.

Surpiglià cuppa mundiala da snowboard a curta vista

Sper las enormas sfidas da l’organisaziun, en emprima lingia pervia da corona, ha l’Engiadin’Ota surpiglià a curta vista las cumpetiziuns da la cuppa mundiala da la disciplina snowboard slopestyle. Quellas avessan numnadamain gì lieu en la Tschechia, ed èn vegnidas stritgadas pervia da corona. Tenor Daniel Schaltegger na fa questa decisiun però betg ora bler tar l’organisaziun per l’eveniment. Las snowboardistas ed ils snowboardists siglian numnadamain sur las medemas schanzas sco las skiunzas ed ils skiunzs. Per ils organisaturs saja quai plitost ina fortuna. Numnadamain ha l’Engiadina inoltrà la candidatura per ils campiunadis mundials da l’onn 2025. Uschia che la proxima fin d’emna serva era sco plattafurma per il 2025.

Sche l’eveniment grond vegn propi en Engiadin’Ota, dependa be pli da la decisiun da la FIS. Quella duai succeder il matg da quest onn.