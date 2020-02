La savida per far turas n’è betg da sutvalitar. Sper l’equipament d’ina pala, ina sonda ed in apparat da tschertgar disgraziads en lavinas han ins er da savair valitar la situaziun da la naiv e la topografia. Emprender pon ins quai en in curs da lavinas.

La basa per ir en tura cumenza gia a chasa: Numnadamain cun la planisaziun da la tura – stippezza da la costa, quanta naiv ch’igl ha e l’aura actuala èn puncts che'igl è da resguardar.

Legenda: In instrument impurtant ch'ins dovra per ir en tura è ina sonda RTR, Georg Luzzi

En il curs da lavinas na vegn betg be mussada la part teoretica, mabain er la part pratica. I vegn mussà als partecipants sco l’apparat da tschertgar disgraziads en lavinas funcziuna ed er, sco ch’ins ha da lavurar cun sonda e pala per chavar or ina persuna d’ina lavina.

