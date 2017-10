Curs da rumantsch en Val Müstair va novas vias

Leger, tadlar, discurrer e scriver impuls. Quai il lavuratori che vegn purschì da nov als curs intensivs da rumantsch en Val Müstair che ha lieu dals 9 fin ils 13 d'october 2017. La manadra dal curs è Ruth Plouda.

Set persunas piglian part al lavuratori per avanzads. Uschia sa numna quai curs per emprender da scriver impuls. Ma i na va be per scriver impuls. En las lecziuns vegnia giugà ferm cun pleds e cun la lingia. Quai dà lura la basa per emprender da scriver impuls quai che n‘e tenor Ruth Pouda, la manadra dal curs, betg simpel en ina lingua estra.

Sper quai vegn instruì anc en 5 differentas classas

Sper il lavuratori per scriver impuls vegn instruì en tschintg differentas classas da participants fin tar ils avanzads. Avantmedi han lieu las lecziuns da rumantsch, il suentermezdi datti in program accumpagnant cun diversas attracziun, tranter auter er ina spezia da seminari litterar.

RR actualitad 07:00