Curt dentant intensiv – La fiera a Samedan

La fiera emnila a Samedan ha strusch cumenzà ed e bainbaud puspè a fin.

Igl è gia la 7avla ediziun da la fiera a Samedan. Mintga giada èn radund otg enfin nov stans al lieu. Normalmain sa tracti adina dals medems. Ma mintga giada fa in giast part da la fiera cun in stan in pau auter. Questa giada è quai in che venda plimatschs. La fiera ha lieu mintga mardi davent da l'emprima fin d'emna da zercladur enfin il settember, e quai da las 08:30 enfin las 11:30.

« Per ils raps na stuess jau betg star qua, plitost per la cumpagnia. » Esther Florin



Dasper in stan cun peschs ed in auter cun products agriculs, datti era da quels cun verduras, ch'èn magari anc importadas da la Valtellina. Ma era in stan cun cudeschs d'Ursin na dastga betg mancar. Gia dapi l'entschatta è Esther Florin da la partida cun il stan d'Ursin. La fiera ha lieu da tut'aura. Finamira è stada da purtar dapli vita en il vitg. Ed Esther Florin è da l'avis che quai haja era purtà bler en quest senn.

