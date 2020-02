Atgnamain è Asma Khan, che viva a Londra giurista. Quella professiun haja ella però be fatg perquai ch'in mastergn undraivel saja fitg impurtant en sia cultura, per far plaschair als geniturs. La passiun ha Asma Khan adina gì per il cuschinar. Perquai ha ella decidì d’avrir in restaurant a Londra, là nua ch'era ses um abita. En quel restaurant lavuran mo dunnas. E nagina da quellas, inclus Asma Khan, han emprendì in mastergn en la gastronomia. Asma Khan ha adina vulì che mintgina duai far quai che fa plaschair. En il restaurant a Londra cuschina la dunna da 50 onns spezialitads tradiziunalas indicas, ch’ella ha emprendì cun observar a sia mamma.

Cudesch da cuschinar

Adina dapli ha Asma Khan survegnì l’impressiun che ses menus èn bainvesids. Uschia ch’ella ha scrit in cudesch da cuschinar ch'ha grond success.

Netflix – il success decisiv

In mument tut spezial è stà per Asma Khan cura che Netflix ha fatg la dumonda per ina collavuraziun.

Normalmain vain nus circa quatter gentars per di. Il di suenter che la seria è vegnida mussada, èn però vegnids 95 giasts en mes restaurant da 50 plazzas. Quel di ha midà tut.

RTR actualitad 17:00