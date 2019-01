cuntegn

Engiadina - «Da princip san dunnas far tut – e quai fitg bain»

Dapi la mesemna mussa il nov «Muzeum Susch» art concepziunala cun il focus feminin. Per l'emprima exposiziun en ses nov museum ha la mezena e milliardaria polaca Grazyna Kulczyk tschernì ovras or da sia collecziun per mussar il potenzial da las dunnas.