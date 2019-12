La cursa speziala «Parallel Challenge» fiss stada il punctin sin il «i» per la finiziun da las cursas europeicas da las skiunzas ed ils skiunzs paralimpics a San Murezzan. Però l’aura era questa sonda «il ruinagieu».

Dis intensivs da cumpetiziun, emoziuns ed aura difficila – las meglras skiunzas ed ils megliers skiunzs paralimpics èn sa mesirads durant trais dis a San Murezzan si Salastrains sin la pista dal campiunadi mundial. Questas cursas da la cuppa europeica valevan sco pretact per las cursas da la cuppa mundiala che cumenzan ils 8 da schaner 2020 a Veysonnaz.

80 atletas ed atlets da 16 differentas naziuns han fatg trais cursas – duas giadas in slalom gigant ed ina giada in slalom. Ensemen cun San Murezzan Turissem ha l’uniun «PluSport» organisà quest event a San Murezzan. PluSport è la federaziun da tetg per il sport cun handicap en Svizra.

Per finir ils dis intensivs a San Murezzan era planisada in cursa dal tuttafatg speziala. Ina «Parallel Challenge». Quai è ina cursa, en la quala persunas cun handicap van cun ed encunter persunas senza handicap. Quella «Parallel Challenge» fiss stada il punctin sin il «i» per la finiziun da las cumpetiziuns a San Murezzan – però, l’aura è stada «il ruinagieu»....

Maletg 1 / 5 Legenda: A la partenza PluSport/M. Hartmann Maletg 2 / 5 Legenda: Far cursas cun handicap, ina gronda sfida PluSport/M. Hartmann Maletg 3 / 5 Legenda: Impressiuns da la cuppa europeica PluSport/M. Hartmann Maletg 4 / 5 Legenda: Skiunz en il monobob PluSport/M. Hartmann Maletg 5 / 5 Legenda: PluSport e San Murezzan Turissem han organisà las cursas PluSport/M. Hartmann

