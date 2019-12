Passa 4 uras avant che la cursa cumenza s'inscuntran ils passa 50 voluntaris a Salastrains. Els èn responsabels da glischnar davent la naiv da la lingia optimala, quella nua che las curridras passan.

Il schef dad els è dapi passa 20 onns Daniel Godli da Puntraschigna. La pli gronda sfida è per el da scolar mintgin da ses gidanters entaifer curt temp. Blers dad els cumenzan mo in pèr dis avant la cursa cun questa lavur voluntaria.

La gronda sfida è da chattar avunda glieud e da declerar la lavur entaifer mo in pèr dis

Cun l'experientscha d tut quests onns che Daniel Godli fa gia questa lavur, sa el precis, sco ch’el ha da scolar sia squadra per che tut funcziuna, sco quai ch’i sto.

Maletg 1 / 4 Legenda: Ils voluntaris ch'èn responsabels per la pista s'inscuntran la bun'ura a las 6.00 a Salastrains RTR, Selina Camichel Maletg 2 / 4 Legenda: Daniel Godli mussa, nua ch'igl ha da vegnir glischnà davent la naiv. RTR, Selina Camichel Maletg 3 / 4 Legenda: Ils gidanters survegnan las ultimas instrucziuns dal schef. RTR, Selina Camichel Maletg 4 / 4 Legenda: 4 uras han els temp da ruschnar davent la naiv RTR, Selina Camichel

Lingia optimala

Impurtant è curt avant la cursa da glischnar or tut la naiv or da la lingia optimala. Quella lingia è quella, nua che las atletas passan durant la cursa. Tenor Daniel Godli n’è quai betg in problem da chattar quella lingia. El e sia squadra guardan da glischnar or la naiv ch’i dat ina lingia largia – da var 10 fin 15 meters. Punct a las 10:00 ha quella dad esser pronta, uschia che las meglras atletas dal mund pon far ina cursa sin ina pista perfetga.

RTR, actualitad 6:00