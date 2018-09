Gia passa tschintg milliuns aspectaturs ha la producziun actuala da Cirque du Soleil «Totem» captivà. L’onn 2010 ha «Totem» gì premiera a Montreal, dapi lura hai dà passa 2'800 shows en var 45 pajais sin l’entir mund. Ed ussa è il circus d’acrobats fin ils 14 d’october en Svizra – pli exact a Turitg.

Ina enorm gronda producziun – e per che tut funcziuna dovri massa lavur davant e davos las culissas. A Turitg guarda l’Engiadinaisa Ladina Jann che tut va tenor plan. Ella lavura tar ina firma che organisescha - per las producziuns che vegnan en Svizra – tut quai che quellas dovran. Uschia differents permiss, furniturs, catering etc. Chaussas ch’il team da la producziun sezza na po betg far uschè bain sco la glieud ch'è avant lieu. Per Cirque du Soleil è Ladina Jann la manadra da project e tegna uschia tut ils fils.

Il di da premiera cun in u l’auter prominent – in di che pretenda ina massa da la dunna da 34 onns.

TR Telesguard