La visita dal cusseglier guvernativ Christian Rathgeb als ospitals grischuns e daventà tradiziun. Cun questas visitas vulan el e ses team palpar il puls da la regiun, e discutar da finamiras previsas ed era dals problems dals ospitals regiunals.

Ospital Engiadin’Ota sin buna via

Il CEO Heinz Schneider, ch'è be anc dus mais en carica, po preschentar ina buna lavur. Sut sia batgetta han ins manà oravant tut enavant in clima da lavur ordvart allegraivel. Ma era la strategia fixada da la fundaziun da l'ospital è enviada.

Qua datti però anc lavur, las structuras da lavur ston daventar anc pli schlancas, e la collavuraziun cun partenaris regiunals sto vegnir optimada. Il provediment integrà e surtut la qualitad che l'Ospital Engiadin’Ota porscha, ston restar sin in livel aut.

Il cusseglier guvernativ è persvas

Quai è stà l’ultima visita dal cusseglier guvernativ Christian Rathgeb. A partir dal 2019 surpiglia il nov cusseglier Peter Peyer il departament da giustia, segirezza e sanadad.

Christian Rathgeb ha ditg, che ses successur stoppia cumbatter per in provediment decentral d'auta qualitad era en avegnir. En Svizra saja numnadamain previs d’introducir in dumber da cas minimals er en il provediment da basa. Per ils ospitals regiunals ina finamira betg realisabla tenor il cusseglier guvernativ. Quai vegnia ad esser il tema central per ses successur Peter Peyer.

