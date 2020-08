Erwin Salis, anteriur magister da Tschlin sa regorda anc da quella deponia che sa chattava bain zuppada davos la baselgia da San Plasch a Tschlin. Ina fora stippa, en vischinanza gist era il surscul dal reservuar, uschia vegniva il material transportà automaticamain en il fuond da la val.

Chalzers, tretschas u darar era vestgadira betg duvrabla e mintgatant era ina trucla, quella da sardinas sco exempel. Plastica ed auters materials nauschs per l’ambient, da quai na sa regorda Erwin Salis betg.

In auto giusum la val

Gist suenter la Segunda Guerra mundiala possedeva in um in auto. Da quel temp vesevan ins be darar in auto sin via. Cura che quel na funcziunava betg pli, è quel vegnì in bel di sur la costa ora e sparì en las profunditads.

Durant ils onns 1950 han las vischnancas lura scumandà las deponias communalas e decis da manar tut en deponias regiunalas.