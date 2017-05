Destinaziun turistica Engiadina San Murezzan – rendaquint approvà

Oz, 15:05

Anna Caprez

L’onn da gestiun 2016 serra cun in minus da 0,1% tar las pernottaziuns en l’hotellaria. In resultat pli allegraivel ha la regiun turistica d’Engiadin’Ota cuntanschì durant la stad 2016 cun in plus da 3,5% en congual cun l’onn avant.