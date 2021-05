Durant l’emprima emna da Tina Boetsch al timun da la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan – è ella stada confruntada cun San Murezzan sco hotspot da corona, e sco consequenza cun hotels che han stuì serrar.

E vis sur l'entir 2020 resulta per la destinaziun in minus da 10 pertschient tar las pernottaziuns

Sfidas e novas premissas

La dunna da 45 onns ha surpiglià il post en in temp magari turbulent. L'anteriur CEO aveva numnadamain demissiunà suenter dispitas cun il cussegl administrativ, ed el ha laschà enavos in deficit da passa in mez milliun francs. Il cussegl administrativ è vegni midà or cumplettamain, e la vischnanca da San Murezzan n’era betg pli cuntenta cun la lavur da la destinaziun ed ha perquai desditg ils contracts.

Entant è bunamain tut reglà. Uschia ch'jau hai pudì cumenzar mia lavur senza pendenzas dal passà.

A curta vista spera la turisticra che la clientella internaziunala possia puspè turnar en Engiadina – e ch’il dumber da giasts ord la Svizra s’augmentia anc pli ferm.