Durant ils ultims dus onns è vegnì elavurà in nov model da gestiun per la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan Turissem SA. Quel prevesa che l’organisaziun surprenda la coordinaziun ed il svilup da products regiunals. Vinavant duai dar ina midada tar l’acziunariat. Quel na duai betg pli esser cun 100% tar las 11 vischnancas, mabain sa reducir sin dus terz. In terz surprendan las gruppas d’interess da la hotellaria, parahotellaria, l’uniun da mastergnanza e commerzi e las pendicularas. Sco la presidenta communala da Puntraschigna, Nora Saratz-Cazin ha ditg ad ina sairada d’infurmaziun «maisa radunda», sustegna la vischnanca quellas midadas. Oravant tut duai tenor ella vegnir simplifitgada la communicaziun dals differents acturs d’interess da tut la regiun. Previs è ch’il nov model da gestiun da la destinaziun turistica d’Engiadin’Ota va en vigur a partir da l’onn 2023. La premissa è ch’il pievel da la regiun accepta la proposta.

audio Per Puntraschigna è la collavuraziun cun ESTM impurtanta 03:02 min, aus Actualitad vom 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 2 Sekunden.