Per sustegnair la sora ch'è qua la gronda part per lur mamma, s’engascha er l’Engiadinais Antonio Giacometti da Samedan a reguard da la tgira da la dunna attempada da 93 onns.

Per mai èn quai muments fitg prezius che jau na vuless betg manchentar.

Il magister è en sasez pensiunà, lavura tuttina anc en in pensum da 30%. El viagia in di per emna, cun in viadi da passa trais uras, en la Mesolcina per tgirar sia mamma. La relaziun cun la vegliadetgna en general saja sa midada en il sen positiv, uschia il bilantsch da l’um sportiv da 67 onns. Quai surtut vesend ch’i dettia tuttina adina puspè muments da plaschair e cuntantezza.