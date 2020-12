Mia Engiadina ha lantschà divers projects – il coronavirus haja gidà da far in bun pass enavant.

Start-ups s’annunzian, privats vulan fibra da vaider, la scola vul ademplir il plan d’instrucziun 21 ed ils biros da co-working en las vischnancas èn dumandadas, uschia descriva il manader da la firma Mia Engiadina Jon Erni la situaziun da la digitalisaziun en temp da corona.

«Mia scoula» gist en il dretg mument

Oravant tut il project «mia scoula» ha gì grond success. Gist durant la pandemia da corona hajan radund 22 scolas profità da l’infrastructura moderna. Empè da cudeschs e fegls sin maisa – be in laptop e lavurar cun meds moderns tecnics. La magistraglia è stada fitg engraziaivla che quest project è stà actual gist curt avant la pandemia.

Jon Erni ha dentant era constatà in grond interess per ils locals da lavurar, las uschè numnadas plazzas da co-working. Giasts, oravant tut da segundas abitaziuns ed indigens, profitian da quella infrastructura moderna. La pandemia da corona haja uschia gidà divers projects da vegnir in pass enavant, uschia il facit da Jon Erni.

L’uman è vegnì sfurzà d'organisar la vita differentamain ed ha constatà che la digitalisaziun gida da midar la vita.

Er l'Inn Hub a La Punt è sin buna via. Differentas firmas da la Bassa vulan lavurar en l'avegnir en Engiadina. Plinavant è planisà in e-shop per la regiun, quel duess esser ina plattafurma per firmas indigenas. Ed er en planisaziun da Mia Engiadina è ina app che duess infurmar tut ils giasts davart las attracziuns e purschidas turisticas en Engiadina Bassa.