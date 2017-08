Dis da cultura Samedan – purschida dovra gidanters e sponsurs

Ils Dis da cultura a Samedan dals 10 als 13 d’avust duain attrair er quest onn puspè glieud che ama il teater, la cultura rumantscha ed il trategniment. Per pudair organisar l’eveniment dovri d'ina vart radund 60 gidanters, da l’autra er sustegn finanzial.

La finamira dals Dis da cultura Samedan, saja gia adina stada quella da sensibilisar la glieud per il mund dal teater ed er pussibilitar da dar in sguard davos las culissas uschia ch’ins vesa er tge ch’i dovra tut fin tar il product final. Quai suttastritga in dals iniziants dal festival, Lorenzo Polin da Samedan.

Sforzs adina pli gronds

Per pudair finanziar il festival da teater a Samedan è la societad avisada sin sustegn da sponsurs ed er da las autoritads. I saja daventà adina pli difficil da chattar donaturs che sustegnan il project, uschè il Samedrin. Per quest onn hajan ins dentant ramassà la munaida basegnaivla, er grazia ad in toc dapli sponsurs sco anc al cumenzament dal 2014.

Cultura rumantscha

Il cumenzament dal program da quest onn fa puspè la societad dramatica da Samedan cun il toc: «Ils misteris da las vals muntagnardas», scrits da Rainer Hammeran, translatà en rumantsch puter da Chatrina ed Andrea Urech ed adattà a la tribuna davant la Chesa Planta Samedan dad Andrea Urech che maina la reschia.

Sfida da chattar acturs

Cun 18 acturas ed acturs indigens laics hajan ins bunamain cuntanschì la limita per pudair organisar anc provas e datas che van per tuts, ha tradì l’actur da professiun, Lorenzo Polin.

Tuttina sa legran tuts sin la premiera la gievgia saira sut tschiel avert. Cun quai che la bell’aura n’è betg propi garantida, han ils organisaturs decis da porscher ina segunda represchentaziun dal teater la dumengia saira.

Claudio Zuccolini ed Engatone

Tradiziunalmain porschan ilsDis da cultura Samedan er mintg’onn in giast prominent che duai attrair giuven e vegl. La sonda envida il cumediant grischun Claudio Zuccolini cun ses program «Warum». Ultra da quai prelegia Arno Camenisch, i dat ina performance da saut cun l’Engiadinaisa Myriam Gurini ed er ils quatter giuvenils da Engatone èn da la partida sin il palc spezial entamez la vischnanca da Samedan.

RR actualitad 17:00