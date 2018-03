Per la sisavla giada han lieu ils dis da l'aua en l'Engiadina Bassa. In grond program è restà pitschen ma attractiv.

Grondas visiuns e ideas eran sin maisa a l'entschatta dals dis da l'aua en l'Engiadina Bassa. Ma las finanzas sforzan da restar modest. Las finanzas èn adina il tema central tar tals projects. Per Martina Stadler, la directura dal TESSVM a Scuol, èsi impurtant da guardar enavant e betg enavos. La sisavla ediziun dals dis da l'aua è modesta ma porscha in program attractiv, e quai era cun in budget plitost reducì.

L'atun da l'onn passà han la vischnanca politica e burgaisa da Scuol, la societad Pro Büvetta Tarasp e la fundaziun Pro aua minerala suttascrit ina decleraziun d’intenziun che oblighescha ina stretga collavuraziun.

L'aua sco tema central per il turissem

L'aua, oravant tut l'aua minerala duess restar in tema central per il turissem. Per la directura Martina Stadler è quai in product unic (USP) per la regiun turistica.

Era sch'ils dis da l'aua n'han betg gì il start fulminant spetgà, resta il tema da l'aua era en l'avegnir in tema impurtant per tut l'Engiadina Bassa.