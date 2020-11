Questa occurenza datti per la quarta giada. La mira è da promover la digitalisaziun e da far pli palpabel ella. Per exempel a San Murezzan ch'è per la prima giada partenari uffizial dals dis digitals.

La vischnanca ha gist profità da l'occasiun ed invidà il stgalim aut da la scola da San Murezzan ad ina sort lavuratori. Tranter auter han ils 89 scolars pudì empruvar ora sez il manischar ina drona. A la fin dal di èn els sa mesirads en ina pitschna cursa.

Ils dis digitals Svizzers han lieu anc fin mardi. Passa 400 occurenzas datti quest onn, da discussiuns da podi sur referats d'experts e workshops.