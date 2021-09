1 / 2 Legenda: Ladina Näff tranter hoc.... RTR, Dario Müller 2 / 2 Legenda: ...e dialisa RTR, Dario Müller

Da pitschen ensi ha Ladina Näff da Ramosch problems da sanadad. Tar ella èsi numnadamain vegnì constatà gia da matta ina disfuncziun dals gnirunchels. Suenter che l’Engiadinaisa ha survegnì l’onn 2007 in gnirunchel da sia mamma ha ella pudì viver plirs onns ina vita normala.

audio Ladina Näff tranter dialisa e chatscha 03:10 min, Actualitad dals 22.09.2021. laschar ir. Durada: 03:10 minutas.

Suenter ch'jau hai gì il nov gnirunchel ma sentiv jau sco in lieuret da duracell. Jau hai gì in’energia ed ina forza enorma – simplamain bombastic!

Schonglar tranter dialisa e chatscha

Avant radund trais onns n’ha il gnirunchel però betg pli funcziunà sco giavischà. La consequenza è ina dialisa regulara, fin ch’ella chatta in donatur per in’ulteriura transplantaziun d’in gnirunchel. Sin la rutina fixa na po la chatschadra passiunada er betg desister durant ses pli bel temp da l’onn – la chatscha. Uschia banduna la dunna da 40 onns trais giadas l’emna gia la bun’ura baud ses hoc e sa metta sin il viadi vers Tavau nua ch’ella fa la dialisa.

Quai è schont in stress surpli. Però quai tutga uss simplamain tiers. Jau n’hai nagin’autra alternativa. Senza maschina na vai numnadamain betg. Suenter 10 dis senza maschina fiss jau tissientada.

«Il gnirunchel vegn»

La speranza che Ladina Näff chatta in donatur d’in gnirunchel è gronda. Per ella vegn però be en dumonda ina donaziun d’ina persuna viva. Quai ord il motiv che la durada da vita d’ina donaziun post mortala è per regla pli curta. Tuttina è Ladina Näff persvadida ch’il di da la segunda transplantaziun vegn. Ch’i dovria simplamain pazienza e speranza, uschia l’Engiadinaisa.