Dismetter 1'100 pitgas da lain

Las Ouvras Electricas d'Engiadina OEE mettan sut terra ina lingia da 110 kilovolts da Pradella sper Scuol enfin a Bever. Las pitgas da lain che portan la lingia existenta spareschan fin l'onn 2020.

Lavurs per sutterar lingias d'electricitad en l'Engiadina 1:51 min, sil punct dals 9.8.2017

Dapi questa primavaira fabritgan las Ouvras Electricas d'Engiadina OEE la lingia da 110 kilovolts sut terra tranter Pradella e Bever. La prima etappa maina fin Zernez, da quels 33 kilometers han ins cuntanschì enfin oz 16 kilometers, damai gist la mesadad. Fin l'onn 2020 avess lura la lingia d'electricitad sut terra dad esser en funcziun sin l'entir traject. Lura pon ins demontar la lingia d'electricitad existenta che penda vid 1'100 pitgas da lain.

Rument special

Tenor las OEE è la gronda part da questas pitgas tractada cun substanzas da tissi. Quai vul dir ch'ins vegn a stuair dismetter las pitgas sco rument spezial. Quant che quai custa n'è anc betg cler, tenor las OEE. Las OEE avessan gì interessents che vulessan duvrar las pitgas da lain.

Tenor l'Uffizi per la natira e l'ambient dal Grischun ston las OEE dismetter las pitgas sco rument spezial. Quellas sajan tractadas cun ieli da catram u cun substanzas che cuntegnan metal grev. Quellas substanzas sajan nuschaivlas per l'ambient e per las creatiras. Perquai ston ins dismetter talas pitgas. Ins na po betg reciclar talas per exempel en furma dad ina saiv u insatge auter.

330 tonnas lain

Las 1'100 pitgas da 13 meters lunghezza paisan radund 300 tonnas. Ins pudess construir cun quella massa radund 18 giadas la sculptura Edy dal campiunadi mundial da skis u per exempel radund 10 kilometers saiv.