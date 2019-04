Quests dis ha la Scola da musica Engiadin’Ota survegnì visitas da la segunda classa da San Murezzan. La lezia da las scolaras ed il scolars, dissegnar l’instrucziun da musica.

Cun questa lecziun in zic pli speziala speran ins da betg mo svegliar l’interess per la musica en general, mabain era il desideri per emprender in instrument. Co che quai funcziuna – guardai qua sutvart.

TR Telesguard 17:40