Suenter l’Ospital chantunal a Cuira introducescha uss er l’Ospital regiunal Engiadin’Ota lavur curta per diversas partiziuns. Quai ha confermà il directur dal ospital Beat Moll envers RTR.Pertutgà parzialmain da lavur curta sajan tranter auter las partiziuns da la fisioterapia u chirurgia.

Era tar auters ospitals è lavur cuorta en discussiun

Uschia ha il spital a Tavau preannunzià lavur cuorta, dentant anc betg diever da la mesira, sco il manader Daniel Patsch declera. Dentant era auters ospitals en il chantun Grischun fan patratgs co tractar il deficit da lavur. En ils ospitals a Glion e Scuol per exempel stoppian ils collavuraturs sco emprima mesira reducir sururas. Medemamain scoleschan plirs ospitals regiunals tranter auter era Tusaun vinavant collavuraturs. Per exempel savessan uschia collavuraturs ord l'anestesia, che han era da far cun apparats da respiraziun, vegnir engaschads en autras partiziuns.