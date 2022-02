Sia vita è la musica – la musica digitala sco per exempel il House, Techno ubain era il Melodic-Techno. L’amur per quella musica ha cumenzà gia baud. Cun 13 onns ha el decis, da daventar in DJ e ses siemi è ì en vigur. Massimo Gurini da Schlarigna è actualmain in dals pli tschertgads DJ’s da la scena.

Actualitad dals 02.02.2022.

Il pli bel è, sche la glieud sa emblidar ses quitads tras mia musica – quai è quasi sco ina terapia

La fin d’emna passada è stada in da ses puncts culminants da la carriera. Il DJ engiadinais ha pudì preschentar sia musica en il Ministry of Sound a Londra – in dals clubs legendars da musica da House. In’aventura fitg speziala – ina che resta ad el adina en memoria.

Ord l'archiv da la «cultura digitala»